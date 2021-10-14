Посол: Украина получит ракетное вооружение от Великобритании

Великобритания в ближайшее время передаст Украине военную помощь, которая будет включать, в том числе, ракетное оружие. Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Дом».



Он уточнил, что это вооружение усилит мощность Украины на море.



«Я убежден, что в ближайшее время будет приобретено два действующих корабля. Они сразу войдут в состав ВМС Украины. Будет начата работа по строительству двух военно-морских портов. Будет начато строительство кораблей меньшего класса, в Украине и в Британии. И наконец, что очень важно, мы получим также ракетное оружие, которое позволит нам реально усилить наши возможности в море», — сказал дипломат.



Первыми украинской стороне передадут два корабля для защиты побережья от минной угрозы.