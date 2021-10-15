Еще более 200 человек попали под санкции за проведение выборов РФ на Донбассе и в Крыму

Совет национальной безопасности и обороны вводит санкции в отношении еще 237 человек, которые причастны к организации и проведению российских выборов на оккупированных территориях Донбасса и Крыму. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогу заседания СНБО 15 октября.



Он отметил, что СНБО продолжает применять санкции в отношении тех, кто участвовал и обеспечивал голосование в Крыму и ОРДЛО. На сегодняшнем заседании в «черный список» попали еще 237 человек.



«В отношении людей, которые участвовали в голосовании, обеспечивали работу по выборам в Крыму и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей мы продолжаем вводить санкции. Сегодня применены санкции к 237 людям», — сообщил Данилов.



В частности, на территории Украины не сможет продолжить работу российская сеть супермаркетов Mere, которую Данилов обещать закрыть. Магазины этой сети появились в Павлограде, Белой Церкви и планировали открытие в Николаеве.