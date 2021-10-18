Донецкая область ищет доноров для капитальной реконструкции системы водоснабжения

У Донецкой области почти нет подземных водных ресурсов – они удовлетворяют лишь 3% от потребностей, а канал Северский Донец – Донбасс уже более 60 лет работает без капитального ремонта. Об этом рассказал глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко во время конференции, посвященной вопросам модернизации компании «Вода Донбасса», которая обеспечивает централизованным водоснабжением населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения.



Кириленко отметил, что изношенность водопроводных сетей составляет около 75%, потери воды достигают 65-69%, износ насосного оборудования, по оценкам экспертов, превысил 65%. В течение последних лет ежегодно происходит около 27 тысяч аварийных ситуаций, 58 населенных пунктов области получают воду по графику. Тарифы, в свою очередь, не соответствуют себестоимости услуг, и это приводит к финансовому дисбалансу.



Чтобы решить эти и другие проблемы, Донецкая область разработала ряд мероприятий, среди которых восстановление Второго Донецкого водопровода ремонт, аварийных участков Юго-Донбасского водовода, реконструкция изношенных участков водопроводных и канализационных сетей, модернизация насосного оборудования, внедрение зеленой энергетики и так далее.



При этом в ДонОГА отмечают, что денег областного бюджета не хватит для полной стабилизации работы компании «Вода Донбасса».



«Конечно, мы планируем подавать свои проекты на Программу восстановления Украины Единым инвестиционным банком, но часть из имеющихся проектов превышает 5 миллионов евро и не проходит по требованиям. Поэтому мы приглашаем к сотрудничеству потенциальных доноров, ведь речь идет не столько о самой компании, а прежде всего о людях, которые живут на территории Донецкой области, и которым она должна обеспечить качественное круглосуточное водоснабжение. И этот инструмент должен работать безупречно», – написал Кириленко в Facebook.