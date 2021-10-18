Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Донецкая область ищет доноров для капитальной реконструкции системы водоснабжения

18 октября 2021, 15:35

Донецкая область ищет доноров для капитальной реконструкции системы водоснабжения

У Донецкой области почти нет подземных водных ресурсов – они удовлетворяют лишь 3% от потребностей, а канал Северский Донец – Донбасс уже более 60 лет работает без капитального ремонта. Об этом рассказал глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко во время конференции, посвященной вопросам модернизации компании «Вода Донбасса», которая обеспечивает централизованным водоснабжением населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения.

Кириленко отметил, что изношенность водопроводных сетей составляет около 75%, потери воды достигают 65-69%, износ насосного оборудования, по оценкам экспертов, превысил 65%. В течение последних лет ежегодно происходит около 27 тысяч аварийных ситуаций, 58 населенных пунктов области получают воду по графику. Тарифы, в свою очередь, не соответствуют себестоимости услуг, и это приводит к финансовому дисбалансу.

Чтобы решить эти и другие проблемы, Донецкая область разработала ряд мероприятий, среди которых восстановление Второго Донецкого водопровода ремонт, аварийных участков Юго-Донбасского водовода, реконструкция изношенных участков водопроводных и канализационных сетей, модернизация насосного оборудования, внедрение зеленой энергетики и так далее.

При этом в ДонОГА отмечают, что денег областного бюджета не хватит для полной стабилизации работы компании «Вода Донбасса».

«Конечно, мы планируем подавать свои проекты на Программу восстановления Украины Единым инвестиционным банком, но часть из имеющихся проектов превышает 5 миллионов евро и не проходит по требованиям. Поэтому мы приглашаем к сотрудничеству потенциальных доноров, ведь речь идет не столько о самой компании, а прежде всего о людях, которые живут на территории Донецкой области, и которым она должна обеспечить качественное круглосуточное водоснабжение. И этот инструмент должен работать безупречно», – написал Кириленко в Facebook.

Еще по теме

Прочее
Водоснабжение
Места
Донецкая область
Организации
Вода Донбасса

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:30
«Мэр» Горловки говорит, что не он организовал митинг против ОБСЕ
13:28
«ДНР» закрывает упрощенное оформление СНИЛС после выборов в Госдуму РФ
11:55
На неподконтрольной Донетчине более 4 тысяч человек болеют пневмонией
11:14
«ДНР» не пропустила патруль ОБСЕ в Донецк
09:23
«ЛНР» зафиксировала 38 смертей от коронавируса за сутки
08:57
«ДНР» заблокировала базу ОБСЕ в Горловке
22:35
«ЛНРовец» в плену: почему разгорелся скандал? Дайджест НД ►
21:49
Главные новости Донбасса за неделю
18:03
СММ ОБСЕ приостановила работу в Донецке из-за блокирования штаб-квартиры
12:39
На базе «Шахтера» в Донецке теперь живут боевики «ДНР»
12:19
«ДНР» будет пропускать через свой КПВВ под Донецком в понедельник
10:39
Супруги получили сотрясение мозга при обстреле Докучаевска
09:19
«ЛНР»: 390 заболевших ковидом и 18 смертей за сутки
22:05
«Л-ДНР» блокируют работу КПВВ, а Кремль — переговоры. Донбасс сегодня ►
20:59
«ДНР»: В Донецке вторые сутки блокируют наблюдателей в штаб-квартире ОБСЕ
все новости
16:47
Россия отзывает своего военного представителя при НАТО
16:30
«Мэр» Горловки говорит, что не он организовал митинг против ОБСЕ
16:25
Отравление посудой: кухонные принадлежности могут быть опаснее вредной еды (РR)
16:00
МИД Украины призвал РФ прекратить провокации против ОБСЕ на Донбассе
15:35
Донецкая область ищет доноров для капитальной реконструкции системы водоснабжения
14:21
В Луганской области – почти 200 новых случаев коронавируса
13:55
Украина в ТКГ назвала захватом заложников блокирование ОБСЕ в Горловке
13:28
«ДНР» закрывает упрощенное оформление СНИЛС после выборов в Госдуму РФ
13:27
Россия отговаривает европейцев от сотрудничества с НАТО, а Украине – угрожает
13:08
За два года жителям Донетчины выплатили 45 миллионов гривен за разрушенное жилье
11:55
На неподконтрольной Донетчине более 4 тысяч человек болеют пневмонией
11:30
Ковид в Донецкой области: более 500 новых случаев за сутки
11:14
«ДНР» не пропустила патруль ОБСЕ в Донецк
10:12
В Донецке горел завод в результате боевых действий
09:23
«ЛНР» зафиксировала 38 смертей от коронавируса за сутки
все новости
ВИДЕО
«Л-ДНР» блокируют работу КПВВ, а Кремль — переговоры. Донбасс сегодня ►
16 октября, 22:05
В Северодонецке состоялся военный парад ко Дню защитников и защитниц Украины
14 октября, 16:42
«ЛНР» ограничила пропуск через КПВВ: Что теперь? Дайджест НД ►
10 октября, 22:10

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция