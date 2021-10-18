Одного из командиров боевиков «ДНР» заочно осудят за пытки

Донецкая областная прокуратура направила обвинительный акт в суд относительно командира незаконного вооруженного формирования «Восток». Его обвиняют в нарушении обычаев войны, участии в террористических организациях и территориальной целостности Украины.



Об этом 18 октября сообщила пресс-служба ведомства.



Правоохранители установили, что с весны 2014 года 37-летний житель Покровского района, находясь на так называемой должности «командира одной из рот батальона «Восток», участвовал в вооруженном сопротивлении военнослужащим ВСУ в районе Донецка.



В частности, в январе 2015 года обвиняемый, нарушая законы и обычаи войны, не оказал медицинскую помощь раненым бойцам ВСУ, которые попали в плен к боевикам. Кроме того, он унижал и оскорблял военнопленных, угрожал им расстрелом, заставлял раздеваться и становиться на колени, оставляя их в таком положении на морозе.



Обвинительный акт направлен на рассмотрение в Красноармейский районный суд Донецкой области. Максимальное наказание за совершенные правонарушения — до 15 лет лишения свободы.