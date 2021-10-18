«В нечеловеческих условиях» — Россия незаконно удерживает 426 граждан Украины

На временно неподконтрольных территориях Крыма и части Донецкой и Луганской областей ситуация с соблюдением прав граждан Украины сложная. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины Людмила Денисова.



По данным омбудсмена, за годы оккупации от боевых действий пострадало более 14 тысяч человек, из которых 3,5 тысячи погибли.



«426 граждан Украины по надуманным политически мотивированным обвинениям удерживаются в нечеловеческих условиях в местах несвободы РФ и на временно оккупированных территориях Украины. Почти 300 человек пропали без вести», — рассказала Денисова.



Также 450 граждан ожидают своего перевода из мест несвободы временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей для отбывания наказания на подконтрольной украинскому правительству территории. Но, как отметила уполномоченная, этот процесс перевода уже два года блокируется.