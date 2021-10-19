На Донетчине заняты около 90% мест для больных коронавирусом

Загруженность мест в больницах Донецкой области, которые определены для госпитализации пациентов с СОVID-19 составляет почти 90%. Об этом сообщил на брифинге замначальника управления стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.



Он отметил, что по состоянию на 18 октября госпитализированы более 3 тысяч человек.



«На сегодня из 3376 коек, которые развернуты в 30 учреждениях здравоохранения для госпитализации больных с COVID-19 находятся 2628 человек из COVID-19 и 432 человека с подозрением на эту болезнь. Это около 90% коечного фонда заполнено», — сказал Педенко.



Представитель облздрава добавил, что среди госпитализированных 98% — это больные в состоянии средней тяжести или тяжелом состоянии.