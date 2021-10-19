1204 новых заболевших ковидом выявила «ДНР». Умерли 104 человека

В отдельных районах Донецкой области за трое суток выявили 1 204 случая коронавируса. Кроме того, 483 человека выздоровели, а 104 — умерли.



Об этом сегодня сообщило «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтвердили 76 749 заболевших COVID-19. Из них 58 452 пациента выздоровели, а 5 961 человек умер.



Продолжают болеть 12 336 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 422 случая пневмоний, из которых госпитализировано 147 пациентов. Всего на лечении находится 3 930 пациентов с пневмониями, из них 1 752 на кислородной поддержке (+114 за сутки).



У властей Украины нет официальной информации о заболеваемости на неподконтрольных территориях.