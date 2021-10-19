Министр обороны США обвинил РФ в войне на Донбассе

Россия является виновником вооруженного конфликта на Донбассе, заявил министр обороны США Ллойд Остин.



«Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины», — сказал Остин во время совместного брифинга с министром обороны Украины Андреем Тараном в Киеве.



Он добавил, что США продолжат оказывать Украине необходимую поддержку в конфликте с Россией.



«Мы будем с нашей стороны делать все возможное, чтобы поддержать Украину, развивать ее способность защищать ее территориальную целостность и неприкосновенность», — подчеркнул министр обороны США.