Министр охраны окружающей среды Абрамовский написал заявление об увольнении

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление об отставке. Об этом «Радио Свобода» подтвердила его пресс-секретарь.



«Он написал заявление об отставке», — сообщила она, пообещав предоставить детали о причинах этого решения позже.



Накануне народный депутат от «Слуги народа» Данил Гетманцев сообщил, что во фракции знают о возможности отставки министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, но самого заявления еще не видели.



В июле 2021 года Роман Абрамовский сообщил в интервью, что заявление об увольнении, которое он написал в декабре прошлого года, «лежит где-то в Верховной Раде», но не высказывал намерений покидать пост.