«ДНР» за сутки выявила 764 заболевших ковидом и 83 умерших за сутки

За минувшие сутки, 19 октября, в отдельных районах Донецкой области выявили 764 случая коронавируса. Кроме того, 660 человек выздоровели, а 83 — умерли.



Об этом сообщило «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтвердили 77 513 заболевших COVID-19. Из них 59 112 пациентов выздоровели, а 6 044 человек умер.



Продолжают болеть 12 357 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 373 случая пневмоний, из которых госпитализировано 196 пациентов. Всего на лечении находится 3 916 пациентов с пневмониями, из них 1 791 на кислородной поддержке (+127 за сутки).



У властей Украины нет официальной информации о заболеваемости на неподконтрольных территориях.