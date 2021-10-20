Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал своего российского визави Сергея Лаврова дать согласие на проведение встречи в Нормандском формате на уровне глав МИД.



«Сергей Лавров показывает, что он настроен не на конструктивный разговор министров, а на соревнования со своим собственным спикером в словесных изысках. Поэтому слова Лаврова — это плевок в лицо Франции и Германии», — сказал Кулеба во время онлайн-брифинга.



По его словам, лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились, что должна состояться встреча министров иностранных дел, которая подготовит почву для саммита.



«В то же время, мы до сих пор не получили сигналов от России о готовности к ее проведению. Последнее заявление Сергея Лаврова подрывает процесс мирного урегулирования и идет вразрез с договоренностями лидеров государств Нормандского формата. Я призываю своего российского визави перестать от нас прятаться, набраться мужества и сесть за стол переговоров», — сказал Кулеба.



Накануне Лавров назвал «потоком сознания» распространяемые украинской стороной заявления о том, что президент России Владимир Путин боится встречаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.