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Расследование по «Харьковским соглашениям»: Азарова заочно арестовали за госизмену

20 октября 2021, 18:39

Расследование по «Харьковским соглашениям»: Азарова заочно арестовали за госизмену

Печерский районный суд Киева заочно взял под стражу бывшего премьер-министра Николая Азарова. Его подозревают в государственной измене по предварительному сговору группой лиц. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Таким образом следственный судья удовлетворил ходатайство следователя ГБР.

В ведомстве отмечают, что заочный арест премьера времен Януковича дает основание обращаться с запросами о предоставлении международно-правовой помощи о его экстрадиции, а также позволит инициировать вопрос об осуществлении специального досудебного расследования.

Мера пресечения была избрана в рамках уголовного производства по факту государственной измены чиновниками времен Виктора Януковича, причастных к подписанию так называемых Харьковских соглашений — Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, что впоследствии способствовало оккупации Крымского полуострова.

Соглашения, подписание которых состоялось 21 апреля 2010 года, были навязаны бывшему украинскому премьеру Азарову тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым.

«Полностью понимая последствия подписания этого Соглашения для Украины, бывший премьер-министр Украины сознательно обеспечил визирование и согласование проекта документа уполномоченными должностными лицами», — отмечают в ГБР.

Следователи ГБР получили оригиналы документов, свидетельствующих о целенаправленных действиях Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности страны. Эти действия осуществлялись по предварительному сговору группой лиц с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, которому также сообщено о подозрении в этом уголовном производстве, он объявлен в розыск.

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