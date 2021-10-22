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Надежду Савченко поймали с поддельным COVID-сертификатом в аэропорту. Открыто уголовное дело

22 октября 2021, 10:48

Надежду Савченко поймали с поддельным COVID-сертификатом в аэропорту. Открыто уголовное дело

Бывшая народная депутатка Надежда Савченко и ее сестра Вера пытались попасть в Украину по поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса. Однако поддельные документы заметили в аэропорту «Борисполь».

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области, не называя имена фигуранток.

При этом полиция опубликовала фото поддельных сертификатов, где были скрыты личные данные. Однако на документах видны даты рождения, которые совпадают с датами рождения сестер Савченко.

Также о том, что речь идет именно о Надежде Савченко подтвердил глава МВД Денис Монастырский во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде.

Как сообщает пресс-служба полиции, на днях в аэропорту «Борисполь» во время проверки документов работники Государственной пограничной службы обнаружили у двух женщин сертификаты вакцинации от COVID-19 с явными признаками подделки. «Установлено, что одна из фигуранток является бывшей народной депутатом. Информацию о правонарушениях передали в полицию», — отмечается в сообщении.

По факту использования поддельных документов начато уголовное производство по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Расследование проводят следователи полиции Киевской области.

Поддельные документы изъяли и направили на проведение необходимых экспертиз.

В ближайшее время будет принято решение об объявлении подозрения фигуранткам.

Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на сроком до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

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