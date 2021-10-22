Красный крест отправил в Донецк еще одну партию гуманитарной помощи

Международный комитет Красного Креста (МККК) сегодня, 22 октября, направил на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей почти 71 тонну гуманитарного груза. Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



В сообщении не уточняется, что именно находится в грузовых авто.



Четыре грузовика переправили груз через КПВВ «Новотроицкое».

Гуманитарная помощь от ООН и Красного Креста доставляется с подконтрольной украинской власти территории в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей еженедельно. Госпогранслужба Украины оформляет гуманитарные грузы через КПВВ «Новотроицкое» и КПВВ «Счастье».



Согласно данным ГПСУ, только за сентябрь — первую половину октября в ОРДЛО доставлено 2 632,7 тонн гуманитарных грузов от Международного комитета Красного Креста, ООН и посольства Швейцарии, в том числе свыше 1 730 тонн средств для очистки воды. Также в составе грузов были строительные материалы, медицинское оборудование и медицинские изделия, продуктовые и гигиенические наборы и прочее.