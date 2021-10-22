Украинский военный ранен на Донбассе

С начала суток незаконные вооруженные формирования три раза открывали огонь на Донбассе, пострадал украинский военный. Об этом сообщил пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



«С начала суток, 22 октября, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Неподалеку Золотого-4 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов. В направлении Красногоровки наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм», — отмечается в сообщении.



Также подчеркивается, что в сторону Катериновки открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.



«Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину предоставлена домедицинскую помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.



Состояние здоровья пострадавшего — средней тяжести.