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Окраина Донецка попала под обстрел

Обновлено
22 октября 2021, 18:29

Окраина Донецка попала под обстрел

Вечером в пятницу, 22 октября, под обстрел попал поселок Трудовские в Петровском районе Донецка и поселок Старомихайловка на окраине города. Об этом сообщают местные жители в соцсетях и «мэр» Донецка при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин.

Как сообщают дончане, в результате обстрела возник пожар в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Трудовские.

«Мэр» Донецка уточнил, что из-за обстрела в поселке Старомихайловка обесточены 9 трансформаторных подстанций, без электроэнергии остались 1 350 абонентов.

«Информация о разрушениях уточняется», — отметил Кулемзин.

 

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