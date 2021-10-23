Условия проживания переселенцев в модульном городке в Харькове опасны для жизни — Офис омбудсвумен

Условия проживания переселенцев в модульном городке в Харькове не пригодны к жизни. К такому выводу пришли мониторы Офиса Уполномоченной Верховной Рады по правам человека.



Модульный городок был открыт в январе 2015 года, а в 2017 году срок эксплуатации помещений истек. Несмотря на это сейчас там живут 175 человек, из них 75 детей, 26 человек с инвалидностью, в том числе 6 детей с инвалидностью.



Помещения, в которых проживают переселенцы, не пригодны и опасны для жизни, указывают в Офисе омбудсвумен. В них отсутствует вентиляция, в связи с чем образуется конденсат и удушье. Входные группы в помещения, где проживают лица с ограничением движения, не оборудованы пандусами и перилами. Туалетные комнаты и кухонные помещения тоже не приспособлены для лиц на колясках и костылях.



Во время общения мониторов с жителями модульного городка жалоб не поступало.