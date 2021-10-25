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Обстрелы на Донбассе: Снова звучало оружие, запрещенное «Минском»

25 октября 2021, 09:50

Обстрелы на Донбассе: Снова звучало оружие, запрещенное «Минском»

В воскресенье, 24 октября, украинские военные на Донбассе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня. С начала суток 25 октября нарушений режима тишины не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

В частности, обстрелы зафиксированы в сторону Каменки, Светлодарска, Травневого и Новоселовки Второй. Незаконные вооруженные формирования стреляли открывали огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Незаконные вооруженные формирования в свою очередь заявили, что что за истекшие сутки их позиции один раз попали под обстрел у Васильевки.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось. С тех пор Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 66 947 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. 

 

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