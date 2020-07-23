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В ОБСЕ раскрыли детали договоренностей о полном прекращении огня на Донбассе

23 июля 2020, 12:54

В ОБСЕ раскрыли детали договоренностей о полном прекращении огня на Донбассе

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау приветствовала достигнутую 22 июля договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня на Донбассе.

Как говорится в заявлении Грау, эти меры предусматривают издание и введение в действие с 00:00 по киевскому времени 27 июля руководством Вооруженных сил Украины и руководством группировок «Л-ДНР» и соблюдение на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта соответствующих приказов о прекращении огня.

Так, эти меры предусматривают: 

  • запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование сторонами конфликта любых видов летательных аппаратов;
  • запрет на применение огня, включая снайперский; 
  • запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;
  • эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора ТКГ, который сообщает об этом всем участников группы;
  • создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе.

Также предусмотрено, что ответный огонь в случае наступления допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ и руководства группировок «Л-ДНР» после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ.

Вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными. 

«Под наступательными действиями следует понимать какие-либо попытки изменить позиционное размещение войск, которое сложилось на момент принятия данного заявления, включая дополнительное инженерное оборудование позиций, и/или любое продвижение или перемещение вооруженных лиц в сторону противника, в том числе в целях проведения разведывательных или диверсионных действий», — поясняется в заявлении Грау.

Также руководство ВСУ и вооруженных формирований ДНР/ЛНР должны публично заявить об издании приказов с перечислением всех указанных мер и подтвердить, что данные приказы о прекращении огня соответствуют настоящим мерам.

Миссия ОБСЕ обязуется содействовать и оказывать поддержку сторонам конфликта в выполнении данных мер, без ущерба установленным процедурам информирования или любым другим аспектам полного выполнения положений мандата миссии.

22 июля Трехсторонняя контактная группа на заседании приняла дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе. Они вступят в силу с 27 июля.

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