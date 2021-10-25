В Луганске произошел пожар на Центральном рынке

Пожар на Центральном рынке Луганска. Фото: «МЧС ЛНР»

Пожар произошел на Центральном рынке в Луганске 24 октября, огнем были повреждены два торговых модуля. Об этом сообщило «МЧС» группировки «ЛНР».



О возгорании расположенного в переулке Гоголя торгового модуля с табачными изделиями линию 101 сообщили собственники торговой точки.



Прибывшие спасатели увидели, что существует угроза перехода огня на соседние торговые площадки. Пожарные с помощью бензореза открыли рядом стоящие модули, вследствие чего выяснилось, что огонь по крыше перешел в соседний киоск.



«Пожарные стволы были поданы на защиту примыкающих торговых точек. Параллельно происходил разбор конструкций двух пострадавших модулей», — рассказали в «МЧС».



Там отметили, что «благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных удалось не допустить распространения пламени на плотную застройку объектов торговли, которые находились под одной общей крышей».



В результате происшествия огнем уничтожены табачные изделия и внутренняя отделка стен в первом торговом модуле, а также повреждены продукты питания во втором торговом киоске. Вероятная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.