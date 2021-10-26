Семь миллионов человек полностью вакцинировались от ковида в Украине

За прошедшие день в Украине 254 920 человек сделали прививку от коронавируса. Из них первую дозу получили 185 786 человек, а полностью иммунизировались 69 134 человека.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



С начала прививочной кампании в Украине прививки от COVID-19 сделали 9151480 человек, из них получили первую дозу – 9151478 человек, а полностью иммунизированы, получил две дозы, – 7058802 человека. В общей сложности сделано 16210280 прививок.



В Минздраве отметили, что 94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.

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