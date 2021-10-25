В Украине невакцинированных госслужащих будут отстранять от работы с 8 ноября

Кабинет министров Украины поручил руководителям государственных органов, руководителям предприятий, учреждений и организаций обеспечить отстранение невакцинированных сотрудников от работы с 8 ноября до момента вакцинации от коронавируса.



Об этом говорится в опубликованном постановлении правительства №1096 от 20 октября.



Согласно документу, с 8 ноября руководители государственных органов, руководители предприятий, учреждений и организаций должны обеспечить отстранение от работы работников и государственных служащих, обязательность прививок против СOVID-19 которых определена перечнем и которые отказываются или уклоняются от вакцинации.



Вакцинироваться не нужно людям, которые имеют абсолютные противопоказания к прививкам и те, кто предоставил медицинское заключение о наличии таких противопоказаний.



Согласно документу, срок отстранения устанавливается до получения прививки от СOVID-19.



В начале октября Минздрав утвердил перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса. В список вошли работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

всех учреждений образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Кроме того, Минздрав планирует расширить перечень профессий, которые подлежат обязательной вакцинации от ковида.