Какое страхование правительство предлагает бизнесу на Донбассе

В августе Кабинет министров утвердил Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года.



Стратегия предусматривает ряд мероприятий, среди которых создание территорий приоритетного развития, введение новых инструментов защиты инвестиций, создание системы страхования от военных и политических рисков, устранение чрезмерного регулирования хозяйственной деятельности и так далее.



В интервью «Новостям Донбасса» первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский рассказал об особенностях страхования бизнеса, распложенного вблизи линии фронта.



Если тот или иной объект хозяйствования будет поврежден в результате усиления агрессии со стороны незаконных вооруженных формирований и РФ, страховая компания должна будет компенсировать убытки.



«Страховка будет добровольной. И она не будет платной со стороны предприятия. Это предложение государства составить такой договор. Мы предлагаем, чтобы эти расходы финансировались из Фонда консорциумного финансирования. Украина как государство делает свой вклад, но львиная доля – мы уже говорим об этом с нашими партнерами по развитию, с другими странами и международными финансовыми организациями для того, чтобы наполнить этот фонд и из него делать выплаты.



Министерство предлагает, чтобы фондом управляла международная компания, а не украинская государственная структура.



«Мы хотим пригласить тех, кто уже имеет опыт такой деятельности. Возможно, это будет опытная компания, отобранная на конкурентной основе», – рассказал Замлинский.



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