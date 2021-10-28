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Село Трехизбенка в Луганской области попало под обстрел

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28 октября 2021, 09:14

Село Трехизбенка в Луганской области попало под обстрел

Поселок Трехизбенка в Луганской области с вечера 27 октября был обстрелян из тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Об этом сообщает территориальное управление ВСУ «Север».

Незаконные вооруженные формирования выпустили около 20 снарядов 120 калибра.

Жертв среди мирного населения нет – но жилье мирных жителей пострадало, как от взрывов снарядов, так и из-за пожара, который возник при обстреле. Повреждения получили пять частных домов местных жителей (разбиты стекла, разрушены крыши и стены).

Зафиксировано прямое попадание снаряда в частный гараж возле дома. Также повреждена линия электросети.

В результате обстрела загорелась сухая растительность (около 1,5 га) и деревянные хозяйственные постройки. Спасатели потушили пожар.

Обстреляны также окрестности села Кряковка – по предварительным данным сюда прилетело 28 снарядов запрещенного калибра 120 мм. Жертв и пострадавших нет, но осколками повреждена «водовозка» – автомобиль ЗИЛ-131.

За последние двое суток ситуация у линии фронта на Донбассе обострилась, число обстрелов увеличилось.

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