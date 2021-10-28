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Число обстрелов на Донбассе увеличилось

28 октября 2021, 08:45

Число обстрелов на Донбассе увеличилось

В среду, 27 октября, штаб операции Объединенных сил зафиксировал 15 обстрелов на Донбассе, в результате которых погиб один украинский военнослужащий.

В частности, вблизи Гранитного незаконные вооруженные формирования дважды выстрелили из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. В направлении Луганского было четыре обстрела из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Возле Новотошковского боевики стреляли из стрелкового оружия. В сторону Новолуганского и Водяного они применили ручные противотанковые гранатометы. В районе Лебединского и Зайцево обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Недалеко от Широкино боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов. Позиции ВСУ вблизи Кряковки попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.

Кроме этого возле Гранитного боевики с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили неизвестное взрывное устройство.

К утру четверга обстрелы продолжились. Пока зафиксирован один в районе Луганского.

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Незаконные вооруженные формирования в свою очередь заявили, что что за истекшие сутки их позиции попали под обстрел у Новоласпы, Саханки, Спартака и Минерального.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось. С тех пор Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 68 053 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. 

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