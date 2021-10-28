Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кабмин создал рабочую группу для решения проблем «Воды Донбасса»

28 октября 2021, 13:44

Кабмин создал рабочую группу для решения проблем «Воды Донбасса»

Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу по решению проблемных вопросов коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса». Такое решение было принято на заседании правительства 28 октября, передает «Интерфакс-Украина».

Главой рабочей группы определен вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Также в состав вошли заместители министров других заинтересованных министерств и первый заместитель главы Донецкой облгосадминистрации.

Основными заданиями рабочей группы являются:

  • содействие координации действий органов исполнительной власти с целью проблемных вопросов коммунального предприятия «Вода Донбасса»;
  • определение механизмов и способов решения соответствующих проблемных вопросов;
  • подготовка предложений и рекомендаций для решения данных вопросов.

Рабочая группа будет:

  • проводить анализ состояния дел предприятия «Вода Донбасса»;
  • определять результаты деятельности органов власти по урегулированию проблемных вопросов работы компании;
  • принимать участие в разработке нормативно-правовых актов.

Читайте также:

Вода под огнем: Как обезопасить водоснабжение Донбасса. Большой видеорепортаж

«Вода Донбасса» обеспечивает питьевой водой почти 3,7 миллиона человек по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой области. Из-за боевых действий под обстрелами часто оказывается инфраструктура предприятия.

Кроме того, на работу «Воды Донбасса» негативно влияет задолженность за поставленную воду, значительная часть которой сформировалась на неподконтрольной Украине части Донетчины.

Еще по теме

Организации
Кабинет министров Вода Донбасса

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:07
«ДНР»: Коронавирус не стихает
09:37
«ЛНР»: 304 заболевших и 28 умерших от ковида за сутки
09:04
На неработающей шахте в Макеевке найден мертвый мужчина
08:38
«ЛНР» почти два часа не пропускала замглавы СММ ОБСЕ через КПВВ «Станица Луганская»
21:57
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 октября
17:26
«ЛНР» начала осенний призыв «военнообязанных»
15:48
В Донецке автомобиль сбил насмерть пятилетнего ребенка
11:35
«ДНР»: За сутки от ковида умерли 92 человека
11:34
«ДНР»: В Донецке произошел взрыв на нефтебазе
09:34
«ЛНР»: Еще 186 заболевших и 46 умерших от ковида
23:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 октября
19:48
«ЛНР» намекает, что не будет платить за воду пока задержан боевик Косяк
12:13
«ДНР»: 132 смерти и почти 1500 новых случаев COVID-19
11:15
Миссия ОБСЕ возобновила патрулирование после разблокирования отеля в Донецке
09:20
«ЛНР»: 42 пациента с COVID-19 умерли за сутки
все новости
14:15
Регионы получат 22 миллиона гривен на временное жилье для переселенцев
13:54
Правительство запретило отключать тепло до конца отопительного сезона
13:50
Сайт, где появился фейк о «Байрактаре» на Донбассе, заявил о взломе
13:44
Кабмин создал рабочую группу для решения проблем «Воды Донбасса»
13:21
В ТКГ обсудили возможность продления просроченных карт Ощадбанка для пенсионеров-ВПЛ
12:24
Украина в ТКГ: Россия отказалась освободить из плена «ДНР» трех женщин
12:07
«ДНР»: Коронавирус не стихает
11:45
«ДНР» может призвать Россию ввести своих «миротворцев» на Донбасс
10:18
В ОБСЕ призвали не допустить дальнейшей эскалации на Донбассе
10:00
От ковида в Донецкой области за сутки умерли 56 человек
09:37
«ЛНР»: 304 заболевших и 28 умерших от ковида за сутки
09:14
Село Трехизбенка в Луганской области попало под обстрел
09:04
На неработающей шахте в Макеевке найден мертвый мужчина
08:45
Число обстрелов на Донбассе увеличилось
08:38
«ЛНР» почти два часа не пропускала замглавы СММ ОБСЕ через КПВВ «Станица Луганская»
все новости
ВИДЕО
Какое страхование правительство предлагает бизнесу на Донбассе
27 октября, 18:00
На Донбассе ВСУ впервые применили беспилотник «Байрактар»
26 октября, 20:30
Как девочка из Луганска попала на «Миротворец». Дайджест НД ►
24 октября, 19:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция