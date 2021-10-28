Кабмин создал рабочую группу для решения проблем «Воды Донбасса»

Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу по решению проблемных вопросов коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса». Такое решение было принято на заседании правительства 28 октября, передает «Интерфакс-Украина».
Главой рабочей группы определен вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Также в состав вошли заместители министров других заинтересованных министерств и первый заместитель главы Донецкой облгосадминистрации.
Основными заданиями рабочей группы являются:
Рабочая группа будет:
«Вода Донбасса» обеспечивает питьевой водой почти 3,7 миллиона человек по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой области. Из-за боевых действий под обстрелами часто оказывается инфраструктура предприятия.
Кроме того, на работу «Воды Донбасса» негативно влияет задолженность за поставленную воду, значительная часть которой сформировалась на неподконтрольной Украине части Донетчины.