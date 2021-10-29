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Трое военных ранены на Донбассе, боевики сбрасывали боеприпасы с беспилотников

29 октября 2021, 17:36

Трое военных ранены на Донбассе, боевики сбрасывали боеприпасы с беспилотников

С начала суток, 29 октября, на Донбассе зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщили в штабе ООС.

Обстрелы пришлись на окрестности Причепиловки, Павлополя, Зайцево, Старогнатовки, Новотошковского. Боевики стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе таницы Луганской, Лебединского и Павлополя боевики задействовали беспилотники, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

В Луганской области также зафиксирован пролет беспилотника типа «Орлан-10» с пересечением линии столкновения.

В результате обстрелов трое военнослужащих получили ранения. Им оказана медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья двух раненых — удовлетворительное, одного — средней тяжести.

ВСУ открывали ответный огонь, чтобы заставить боевиков прекратить обстрелы.

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