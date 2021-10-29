Трое военных ранены на Донбассе, боевики сбрасывали боеприпасы с беспилотников

С начала суток, 29 октября, на Донбассе зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщили в штабе ООС.



Обстрелы пришлись на окрестности Причепиловки, Павлополя, Зайцево, Старогнатовки, Новотошковского. Боевики стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



В районе таницы Луганской, Лебединского и Павлополя боевики задействовали беспилотники, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17.



В Луганской области также зафиксирован пролет беспилотника типа «Орлан-10» с пересечением линии столкновения.



В результате обстрелов трое военнослужащих получили ранения. Им оказана медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья двух раненых — удовлетворительное, одного — средней тяжести.



ВСУ открывали ответный огонь, чтобы заставить боевиков прекратить обстрелы.