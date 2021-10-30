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Седьмой Донбасс Медиа Форум состоится в формате ток-шоу. Приходите или участвуйте онлайн

Партнерский материал
30 октября 2021, 11:00

Седьмой Донбасс Медиа Форум состоится в формате ток-шоу. Приходите или участвуйте онлайн

Донбасс Медиа Форум Донбасс Медиа Форум

5-6 ноября в Киеве состоится седьмой Донбасс Медиа Форум-2021. Мероприятие будет организовано в двух форматах: ток-шоу для ограниченного количества людей в студии в Киеве и онлайн-трансляция.

2021 год оказался сложным как для всего украинского общества, так и для журналистики, которая переживает адаптацию к «ководной реальности», наравне с проблемами в других отраслях. Привычный темп работы, условия получения информации и бизнес-модели редакций изменились. Однако национальные и региональные медиа по-прежнему остаются основным ориентиром для аудитории, развиваются новые жанры, а контент становится разнообразнее. Поэтому тема этого года: «Донбасс Медиа Форум-2021: адаптация к вызовам и поиски эффективных решений».

На Форуме будут дискутировать топовые эксперты по разным темам: от представителей министерства культуры и информационной политики и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Центральной избирательной комиссии, глав Донецкой и Луганской облгосадминистраций до журналистов-расследователей, представителей медийных общественных организаций и медийных объединений. Седьмой ДМФ-2021 проходит под лозунгом «Переосмысливаем новые реалии». Итак, с представителями региональных медиа поговорим о том, как за последние годы изменился медиа-ландшафт Востока Украины. А журналисты Латинской Америки и Белоруссии расскажут об опыте журналистики в изгнании. Расписание дискуссий, а также полный список спикеров и спикерок: https://donbasmediaforum.net.

ДМФ-2021 поможет журналистам больше сконцентрироваться на принципах доказательной журналистики, разобраться в инструментах поиска и анализа данных, но главной целью Форума является переосмысление роли медиасообщества с учетом ценностей. Все эти составляющие и создают новую этику журналистики XXI века. В этом году сосредоточимся на следующих векторах: со- и саморегуляция: роль государства и сообщества в формировании медиапространства; со- и самообразование: как усилить украинскую журналистику и расширить профессиональные знания и навыки в сфере противодействия пропаганде и соблюдению журналистских стандартов; новая этика: как освещать конфликтные и чувствительные темы общества; новая лексика: как формируется толерантный медиа язык.

КОГДА: 5 и 6 ноября (пятница-суббота) с 10:00 до 19:00

Кроме того, в рамках Форума 2 ноября с 11:00 до 13:00 в Краматорске состоится региональная дискуссия «Коммуникация реформ на региональном уровне: понимают ли власть и журналисты друг друга?». Посетить ее небольшая часть участников сможет лично, также можно будет посмотреть онлайн-трансляцию. Зарегистрироваться можно здесь: https://bit.ly/dmf21_kramatorsk

Напомним, Донбасс Медиа Форум основали журналисты-переселенцы из Донецкой и Луганской области в 2015 году как безопасную площадка для обсуждения насущных проблем в медиасреде. Ежегодно Форум становился основным местом, где медийщики из региона могли наладить утраченные коммуникации, а также точкой пересечения для работающих с тематикой Донетчины и Луганщины в Украине и мире.

Где отслеживать информацию о ДМФ-2021:

Событие в Facebook: https://www.facebook.com/events/290336812731994 
Telegram-канал: https://t.me/DMF2020 
Youtube-канал: https://www.youtube.com/channel/UCIZx3ch-R4bIyMDde_-pSmQ/featured 
Программа, спикеры и все новости Форума: https://donbasmediaforum.net 
Во всех социальных сетях по хештегу #DMF2021

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