На Донетчине и Луганщине сообщили о новых смертях от коронавируса

За минувшие сутки, 31 октября, в Донецкой области выявили 322 случая заражения коронавирусом. Кроме того 427 человек выздоровели, а 8 — умерли.



Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины COVID-19 диагностировали у 127 961 человека. Из этого числа 104 479 человек выздоровели, а 3 395 умерли.



В Луганской области за воскресенье выявили 110 случаев коронавируса, сообщила облгосадминистрация. Выздоровели 483 человека, а один пациент скончался.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины COVID-19 диагностировали у 48 462 человек. Из этого числа 34 938 пациентов выздоровели, а 1 559 умерли.