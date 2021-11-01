Сейчас Мариуполь называют «витриной обновленного Донбасса», хотя еще 10 лет назад город ассоциировался исключительно с металлургией, серыми пейзажами и смогом.



С начала войны на Донбассе Мариуполь стали называть «форпостом» - из-за близости к линии фронта и «островом» из-за разрыва транспортного сообщения с остальными городами Украины. Но в последние годы он стремительно меняет свой имидж.



Чтобы ассоциироваться не только с заводами, уходит от образа промышленного города, развивая другие отрасли экономики. От образа провинциального города стремится к званию «культурной столицы».



Мариуполь старается открыть себя Украине и всему миру, улучшив транспортное сообщение.



В каких сферах Мариуполю удалось совершить прорыв, и какие проблемы из прошлого тормозят движение вперед? Об этом смотрите в репортаже «Новостей Донбасса».