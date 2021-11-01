В Минобороны Украины опровергли информацию о наращивании российских войск вблизи границ

В Министерстве обороны Украины опровергли информацию о наращивании военного контингента Российской Федерации вблизи границ. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.



«Дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники в государственную границу с Украиной не зафиксирована», — сказано в публикации.



В министерстве предположили, что обнародованные в СМИ и сети Интернет факты наращивания российских войск на украинском направлении являются элементом специальных информационно-психологических действий и плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений.

Как сообщалось, газета The Washington Post обнародовала данные о возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы. В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие «российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России».