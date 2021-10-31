Россия снова стягивает войска к границе с Украиной — The Washington Post

В последние дни Россия снова начала стягивать свои войска к границе с Украиной. Это происходит уже после совместных беларуско-российских учений «Запад-2021».



Об этом пишет The Washington Post.



В соцсетях начали появляться видео, на которых военные эшелоны и конвои перевозят большое количество военной техники на юге и западе России. Среди вооружения можно увидеть и танки и ракеты.



Замечать новое маневры войск начали и чиновники стран Запада. Директор программы по изучению России аналитической группы CNA Майкл Кофман рассказал, что после «Запада-2021» Москва не вернула часть своей армии обратно в Сибирь. Вместо этого она присоединилась к другим российским подразделениям у границы с Украиной.



«Дело в том, что это не обучение. Похоже, это не тренировка. Что-то происходит. Что это?» — задается вопросом Кофман.



Кроме того, в комментарии «Новостям Донбасса» сооснователь «Восточной правозащитной группы» говорил, что его источники сообщают о перемещении российских войск на границе России и Донецкой и Луганской областью Украины.



«Российская федерация может сделать то, что от нее никто не ждет. Это может быть и акт запугивания Украины, но мои источники сообщали мне, что на территории Ростовской области, Матвеев Курган, что там пошло оживление военных, которые едут машинами», — сказал Лисянский.

Военные учения России и Беларуси «Запад-2021» продолжались с 9 по 16 сентября, в них приняли участие около 200 тысяч военнослужащих и другая техника на нескольких объектах в России и Беларуси. НАТО заявило, что следит за учениями, которые вызвали беспокойство в соседних странах-членах Альянса и в Украине.



Однако, украинское командование не зафиксировало массового возвращение подразделений российской армии на места постоянной дислокации после завершения учений «Запад-2021».



Стягивать вооруженные силы РФ к украинским границам стала еще в апреле 2021 года. Читайте также: Новая провокация: Российские самолеты-разведчики залетели в зону ракетных стрельб ВСУ