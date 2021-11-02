Более двух тысяч абитуриентов из ОРДЛО и Крыма поступили в этом году в украинские вузы

В этом году 2083 абитуриента с неподконтрольных территорий поступили в украинские вузы с помощью образовательных центров. Об этом сообщает министерство образования и науки Украины.



Так, через центры «Донбасс-Украина» вступили 1746 жителей ОРДЛО. Через центры «Крым-Украина» поступили 337 жителей оккупированного полуострова.

Абитуриенты из Донбасса предпочли такие специальности:

право — 111 человек;

менеджмент — 86 человек;

медицина — 79 человек;

компьютерные науки — 77 человек;

инженерия программного обеспечения — 73 человека.

Соискатели образования из Крыма зачислены на специальности: компьютерные науки (21 человек), менеджмент (18 человек), медицина (18 человек), инженерия программного обеспечения (18 человек), право (15 человек).

Вступительная кампания продолжалась с 7 июня по 24 сентября 2021 года.