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Более двух тысяч абитуриентов из ОРДЛО и Крыма поступили в этом году в украинские вузы

02 ноября 2021, 14:55

Более двух тысяч абитуриентов из ОРДЛО и Крыма поступили в этом году в украинские вузы

В этом году 2083 абитуриента с неподконтрольных территорий поступили в украинские вузы с помощью образовательных центров. Об этом сообщает министерство образования и науки Украины.

Так, через центры «Донбасс-Украина» вступили 1746 жителей ОРДЛО. Через центры «Крым-Украина» поступили 337 жителей оккупированного полуострова.

Абитуриенты из Донбасса предпочли такие специальности:

  • право — 111 человек;
  • менеджмент — 86 человек;
  • медицина — 79 человек;
  • компьютерные науки — 77 человек;
  • инженерия программного обеспечения — 73 человека.

Соискатели образования из Крыма зачислены на специальности: компьютерные науки (21 человек), менеджмент (18 человек), медицина (18 человек), инженерия программного обеспечения (18 человек), право (15 человек).

Вступительная кампания продолжалась с 7 июня по 24 сентября 2021 года.

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