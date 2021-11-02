Зеленским обсудил Донбасс с Блинкеном на экологическом саммите

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на полях экологического саммита в Глазго (Шотландия). В пресс-службе президента отметили, темой их рзговора в частности стала ситуация на Донбассе.



«Поднимали вопросы военно-оборонного сотрудничества Украины и США, вызовов в энергетике», – говорится в сообщении Twitter-страницы Зеленского.



Как отметил после встречи глава государства, США твердо поддерживают территориальную целостность Украины и приветствуют прогресс в реформах.



Напомним, накануне Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом.