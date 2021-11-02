Зеленский и Байден в Глазго обсудили ситуацию на Донбассе

Президент Владимир Зеленский поговорил с президентом США Джо Байденом на климатической конференции в Глазго.

«Во время разговора с президентом Байденом в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине», — написал Зеленский в Twitter.

Під час розмови з @POTUS у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в . pic.twitter.com/PlkOmDJngZ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2021

The Washington Post обнародовала информацию о возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы. В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие «российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России».



Кроме того, Российская группа независимых блогеров-расследователей из Conflict Intelligence Team (CIT) зафиксировала передвижение российских войск вблизи украинских границ.



В министерстве обороны Украины опровергли информацию о наращивании военного контингента Российской Федерации вблизи границ.



После этого издание Politico опубликовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, которые подтверждают недавние сообщения о концентрации войск РФ на границе с Украиной.