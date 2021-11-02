Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Жители Мариуполя внедряют раздельный сбор и переработку мусора

02 ноября 2021, 21:00

Жители Мариуполя внедряют раздельный сбор и переработку мусора

В Мариуполе жители одного из многоэтажных домов научились зарабатывать на сортировке отходов. Деньги небольшие – до 1 тысячи гривен в месяц, но, как говорят местные жители, цель их деятельности заключается не в заработке, а в сознательно отношении к окружающей среде и получении максимальной пользы от этого процесса.

Сосновательница инициативы «Мариуполь сортує» Валентина Абалмасова вместе с мужем и детьми начали сортировать мусор четыре года назад.

«Инициатором этого процесса вообще выступил муж. Мы начали отдельно складывать бумагу, стекло и пластик», – говорит Валентина.

Затем она привлекла к сортировке свой подъезд, а позже присоединились жители еще двух подъездов.

«Поучаствовали в конкурсе, наш дом выиграл три бака для сортировки мусора по 240 литров», – говорит женщина.

После этого жители других домов начали обращаться к Валентине за консультациями по организации раздельного сбора мусора. Стало понятно, что на достигнутом останавливаться нельзя.  

Отдельные частные инициативы перерождаются в общегородское движение ZERO WASTE MARIUPOL. Чтобы очистить пляжи Мариуполя от пластика, активисты создали проект «РЕ-МО-РЕ». Они выиграли деньги в рамках бюджета участия и установили на трех пляжах города контейнеры для сбора пластиковых бутылок. Заготовитель забирает собранный пластик и отправляет его на переработку.

«Из бутылки можно сделать синтепоновое волокно, которым набьют ваши мягкие игрушки для детворы, подушка на, которой вы спите, синтепоновый пуховик и так далее», – говорит руководительница организации «Екогурт» Анна Чебан.

В этом году активных жители Мариуполя решили взяться за еще один проект – наладить сбор и утилизацию опасных отходов – батареек, ртутных термометров, лампочек.

Пока проект находится на голосовании.

Экологическая инициатива, подобная мариупольской, работает и на западе страны – во Львове. Zero Waste Lviv внедряет несколько проектов, направленных на уменьшение количества мусора. К примеру, каждый желающий может способствовать сохранению окружающей среды, например, используя многоразовую чашку для кофе или воспользовавшись услугой чашки взаймы в кафе Львова. Как это работает и почему уменьшать количество мусора важно, в ролике «Дивись.Info»:

Информационный проект «Дивись.Info» и «Новостей Донбасса» реализуется в рамках Программы поддержки межрегионального сотрудничества «Изменим страну вместе», которая реализуется Ассоциацией органов местного самоуправления «Еврорегион Карпаты — Украина» и финансируется за счет областных бюджетов Львовской и Закарпатской областей. 

Еще по теме

Места
Мариуполь
Прочее
Экология сортировка отходов

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 ноября
14:06
«Л-ДНР» заявили о намерении передать Украине останки погибших на Донбассе
12:20
«ДНР» заявила о 1837 новых случаях ковида, умер еще 101 человек
12:09
В Донецке нашли взрывчатку на трубопроводе теплотрассы
11:59
«Единая Россия» готовится принять в свои ряды «чиновников Л-ДНР»
10:05
«ЛНР» уточнила график работы КПВВ «Станица Луганская»
16:05
Жителям ОРДЛО придется брать своих детей в поездку за российским паспортом
10:10
В Белгороде рабочих из ОРДЛО уволили, не заплатив за работу
09:25
«ЛНР» заявила о 21 умершем от ковида за сутки
23:57
Главные новости Донбасса за неделю
21:40
Чья теперь Старомарьевка? Зачем Зеленскому «Байрактары»? Дайджест НД ►
22:25
Донбасс под огнем: Старомарьевка, «Байрактар». Что дальше? ►
20:55
«ДНР» начала второй «добровольный» военный призыв
18:25
«ДНР» сообщила подробности о ранении трех жителей Горловки
17:01
«ДНР»: Три жителя Горловки ранены вследствие обстрела
все новости
23:10
Денисова требует удалить данные 12-летней луганчанки с сайта «Миротворец»
21:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 ноября
21:43
Минобороны: Россия поставила 90 тысяч военных у границы с Украиной и на оккупированных территориях
21:00
Жители Мариуполя внедряют раздельный сбор и переработку мусора
20:32
Отставку пятерых министров Рада рассмотрит на заседании 3 ноября
19:28
Полиция искала бомбу в торговом центре Мариуполя, но не нашла
18:55
Более 8 тысяч жителей оккупированных территорий привиты от COVID-19 в «большой» Украине
18:38
Министр обороны Андрей Таран подал в отставку
18:07
Более 40% украинцев не собираются вакцинироваться
17:59
Зеленским обсудил Донбасс с Блинкеном на экологическом саммите
17:53
Военный погиб при обстрелах со стороны боевиков на Донбассе
17:20
Украина не сможет перенять ни одну из известных моделей решения конфликтов, считает Резников
16:59
ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Януковича против Украины
16:47
Суд изменил меру пресечения Медведчуку по одному из уголовных дел
16:45
В России у приезжающих на заработки могут начать собирать отпечатки пальцев
все новости
ВИДЕО
Жители Мариуполя внедряют раздельный сбор и переработку мусора
02 ноября, 21:00
Мариуполь — город заводов или витрина нового Донбасса? ►
01 ноября, 15:50
Чья теперь Старомарьевка? Зачем Зеленскому «Байрактары»? Дайджест НД ►
31 октября, 21:40

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция