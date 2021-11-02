Жители Мариуполя внедряют раздельный сбор и переработку мусора

В Мариуполе жители одного из многоэтажных домов научились зарабатывать на сортировке отходов. Деньги небольшие – до 1 тысячи гривен в месяц, но, как говорят местные жители, цель их деятельности заключается не в заработке, а в сознательно отношении к окружающей среде и получении максимальной пользы от этого процесса.



Сосновательница инициативы «Мариуполь сортує» Валентина Абалмасова вместе с мужем и детьми начали сортировать мусор четыре года назад.



«Инициатором этого процесса вообще выступил муж. Мы начали отдельно складывать бумагу, стекло и пластик», – говорит Валентина.



Затем она привлекла к сортировке свой подъезд, а позже присоединились жители еще двух подъездов.



«Поучаствовали в конкурсе, наш дом выиграл три бака для сортировки мусора по 240 литров», – говорит женщина.



После этого жители других домов начали обращаться к Валентине за консультациями по организации раздельного сбора мусора. Стало понятно, что на достигнутом останавливаться нельзя.



Отдельные частные инициативы перерождаются в общегородское движение ZERO WASTE MARIUPOL. Чтобы очистить пляжи Мариуполя от пластика, активисты создали проект «РЕ-МО-РЕ». Они выиграли деньги в рамках бюджета участия и установили на трех пляжах города контейнеры для сбора пластиковых бутылок. Заготовитель забирает собранный пластик и отправляет его на переработку.



«Из бутылки можно сделать синтепоновое волокно, которым набьют ваши мягкие игрушки для детворы, подушка на, которой вы спите, синтепоновый пуховик и так далее», – говорит руководительница организации «Екогурт» Анна Чебан.



В этом году активных жители Мариуполя решили взяться за еще один проект – наладить сбор и утилизацию опасных отходов – батареек, ртутных термометров, лампочек.



Пока проект находится на голосовании.

Экологическая инициатива, подобная мариупольской, работает и на западе страны – во Львове. Zero Waste Lviv внедряет несколько проектов, направленных на уменьшение количества мусора. К примеру, каждый желающий может способствовать сохранению окружающей среды, например, используя многоразовую чашку для кофе или воспользовавшись услугой чашки взаймы в кафе Львова. Как это работает и почему уменьшать количество мусора важно, в ролике «Дивись.Info»:

Информационный проект «Дивись.Info» и «Новостей Донбасса» реализуется в рамках Программы поддержки межрегионального сотрудничества «Изменим страну вместе», которая реализуется Ассоциацией органов местного самоуправления «Еврорегион Карпаты — Украина» и финансируется за счет областных бюджетов Львовской и Закарпатской областей.