Денисова требует удалить данные 12-летней луганчанки с сайта «Миротворец»

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Национальную полицию Украины и Службу безопасности Украины с требованием принять меры и удалить данные малолетних детей из списков сайта «Миротворец». Об этом Денисова сообщила на странице в Telegram.



Омбудсвумен подчеркивает, что к детям, втянутым незаконными группировками в вооруженный конфликт, нужно относиться, прежде всего, как к жертвам нарушений международного права. Она опирается на Резолюцию Совета Безопасности ООН № 2427 (2018).



Кроме этого Денисова напомнила, что статьей 10 закона Украины «Об охране детства» закреплено, что разглашение или публикация любой информации о ребенке, которая может причинить ему вред, без согласия законного представителя ребенка запрещается.



Ранее в базу сайта «Миротворец» попала 12-летняя жительница Луганска Фаина Савенкова. Авторы поста о девочке на сайте пишут, что она стала «жертвой психологического насилия и русско-террористической пропаганды».



Савенкова была замечена на пропагандистских мероприятиях группировки «ЛНР». Луганские и российские СМИ преподносят ее деятельность как активную поддержку незаконных вооруженных формирований и незаконных организаций в отдельных районах Донбасса.