«ДНР» заявила о 1172 заболевших и 98 смертях от ковида за сутки

За прошедшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 1 172 случая заражения коронавирусом. Кроме того, 816 ранее заболевших выздоровели, а 98 человек умерли.



Об этом сообщает «Минздрав» группировки «ДНР».



За все время пандемии COVID-19 там диагностировали у 89 832 человек. Из них уже выписаны 66 385 пациентов, а 6 896 человек скончались.



Кроме того, за сутки выявлено 183 человек с пневмониями, из них госпитализировано 110. Всего на лечении находится 3 464 пациентов с пневмониями, из них 1738 — на кислородной поддержке (+62 за сутки).



У властей Украины нет официальных данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.