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У ушедшего в отставку министра экономики и главы ГНС прошли обыски (дополнено)

03 ноября 2021, 13:03

У ушедшего в отставку министра экономики и главы ГНС прошли обыски (дополнено)

Правоохранители провели обыски у первого вице-премьер-министра — министра экономики Алексея Любченко, который 2 ноября подал заявление об отставке, и у исполняющего обязанности главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова.

По информации источников журналистов «Слідства.Інфо», обыски у Любченко могут быть связаны со «скрутками» и уклонением от уплаты налогов.
«Бабель» со ссылкой на источника в правоохранительных органах пишет, что обыск у Любченко проводят в рамках расследования дела о злоупотреблении властью (статья 364 УК). Подозрение никому не объявили.

И.о. главы Госналоговой службы Евгений Олейников подтвердил «Экономической правде» проведение обысков правоохранителями 3 ноября. Он рассказал, что обыски осуществляются Службой безопасности и Национальным антикоррупционным бюро. Обыски касаются информации о проведении незаконных операций рядом предприятий.

Правоохранители считают, что Олейников может иметь к ним причастность, в связи с чем органы искали доказательства или опровержения. Также, по его словам, обыски касались проверки задекларированных активов. К 12:30 обыски завершились.

Глава ГНС подтвердил, что обыски у него дома также связаны с действиями правоохранителей в главном управлении Налоговой.

Следственные действия 3 ноября также состоялись в центральном аппарате Государственной налоговой службы, о чем подтвердили в ГНС.

Указывается, что основанием для проведения обыска стало уголовное дело по факту нарушения налогового законодательства рядом предприятий Полтавской области.

В декабре 2020-го и в январе 2021 года ГНС проводила собственную проверку, которые являются фигурантами в материалах этого уголовного дела. Факты, указывающие на признаки уголовных правонарушений, были переданы в Государственное бюро расследований.

«По результатам проверки был выявлен ряд нарушений служебной дисциплины представителями ГУ ГНС в Полтавской области, в связи с чем к должностным лицам были применены меры дисциплинарного воздействия», — говорится в сообщении.

2 ноября первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко подал заявление об отставке. Ожидается, что новым министром экономики станет заместительница главы Офиса президента Юлия Свириденко.

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