Министр экономики подал в отставку

Первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко подал заявление об отставке. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.



«Первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Любченко Алексей подал заявление в аппарат ВРУ с просьбой принять отставку с занимаемой должности», — написал Мельничук в своем телеграм-канале.



Ожидается, что министром экономики вместо Любченко станет заместительница главы Офиса президента Юлия Свириденко.



Верховная Рада намерена рассмотреть кадровые перестановки в правительстве в среду, 3 ноября.

Так, вице-премьер, министр реинтеграции Алексей Резников может стать министром обороны вместо Андрея Тарана. В кресле главы Минреинтеграции Резникова заменит нардеп от «Слуги народа» Ирина Верещук. Министром стратегической промышленности вместо Олега Уруского планируется назначить Павла Рябикина, который покинет пост начальника Гостаможни. Кроме того, планируется увольнение министра экологии Романа Абрамовского. Ожидается, что его заменит один из заместителей.