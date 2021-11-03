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В «Центрэнерго» рассказали, почему Украина импортирует уголь

03 ноября 2021, 18:50

В «Центрэнерго» рассказали, почему Украина импортирует уголь

Компания «Центрэнерго» в течение ноября ожидает около 450 тысяч тонн угля, половина из которого – импортный. Об том сообщил первый заместитель председателя Фонда госимущества Украины, глава набсовета «Центрэнерго» Денис Кудин.

«В ноябре мы ждем 220 тыс. тонн – это госшахты - и еще 220-230 тыс. тонн – импорт. Из него 130 тыс. тонн должны прибыть морским транспортом, 100 тыс. тонн – ж/д транспортом. Того, что можно привезти ж/д транспортом, недостаточно, поэтому мы сейчас контрактуем объемы морским транспортом. Из Европы, из Латинской Америки», – сказал он в интервью «Энергореформе».

Кроме этого, поставки по морю ожидаются и в декабре, добавил глава набсовета компании.

«Также рассматривали уголь из Южно-Африканской республики, но пока там контракты не подписаны», – добавил он.

Другие направления, из которых осуществляется импорт, – это Польша и Казахстан. При этом в Польше госшахтам запретили вывозить уголь на экспорт, а Казахстан отправляет уголь через Беларусь.

При этом Кудин подчеркнул, что основной причиной дефицита угля на «Центрэнерго» являются недопоставки со стороны государственных шахт.

«Госшахты не справились с объемами добычи. Причины разные. Это – недофинансирование капитальных инвестиций, проблемы с ритмичностью отгрузок, с организацией работы и людей. Но факт остается фактом: они не добыли 1 млн тонн рядового угля. Так вот: 1 млн тонн недобытого рядового угля – это примерно 700 тыс. тонн угольного концентрата, который к нам не доехал. И это ровно тот объем, которого нам не хватало на конец октября, чтобы выполнить нормативный запас, установленный Минэнерго», – указал Кудин.

Вместе с тем он заявил, что у «Центрэнерго» долгов перед госшахтами за поставленный уголь нет.

Как сообщалось, запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний (ГК ТЭС) Украины за последнюю неделю по состоянию 2 ноября снизились на 7,1%, или на 41 тыс. тонн. Согласно данным министерства энергетики, если на утро 26 октября 2021 года запасы на складах составляли 578,9 тыс. тонн, то к 2 ноября они снизились до 537,9 тыс. тонн. При этом почти за месяц – с 4 октября по 2 ноября – запасы на складах ГК ТЭС сократились на 24,6% или на 175,1 тыс. тонн.

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