Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Украине зафиксирован новый антирекорд по числу случаев коронавируса за сутки

04 ноября 2021, 08:14

В Украине зафиксирован новый антирекорд по числу случаев коронавируса за сутки

За среду, 3 ноября, в Украине выявили 27 377 новых случая заражения коронавирусом, что на 3 984 случая больше, чем днем ранее. Этот показатель стал антирекордом за все время исследований.

Об этом сообщает министерство здравоохранения.

При этом выздоровели 12 464 пациента, а 699 человек умерли.

Вчера госпитализировали 5 472 заболевших.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 006 463 человек. Из них выздоровели 2 479 138 пациентов, а умерли 70 146 человек.

Кроме того, вчера 299 272 человека вакцинировались от COVID-19.

С начала прививочной кампании вакцинировались 10 895 720 человек. Из них получили одну дозу — 10 895 718 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 7 682 891 человек. Всего проведено 18 578 609 прививок.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Прочее
Вакцинация коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:58
«ЛНР» заявила еще о 154 заболевших COVID-19, 23 пациента умерли
21:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 ноября
21:00
Для донецких школьников продлили дистанционное обучение
16:10
Медицина и не только. В «ДНР» назвали отрасли с наибольшей нехваткой кадров
10:27
«ДНР» заявила о 1172 заболевших и 98 смертях от ковида за сутки
09:19
«ЛНР»: 266 заболевших и 47 умерших от COVID-19 за сутки
21:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 ноября
14:06
«Л-ДНР» заявили о намерении передать Украине останки погибших на Донбассе
12:20
«ДНР» заявила о 1837 новых случаях ковида, умер еще 101 человек
12:09
В Донецке нашли взрывчатку на трубопроводе теплотрассы
11:59
«Единая Россия» готовится принять в свои ряды «чиновников Л-ДНР»
10:05
«ЛНР» уточнила график работы КПВВ «Станица Луганская»
16:05
Жителям ОРДЛО придется брать своих детей в поездку за российским паспортом
10:10
В Белгороде рабочих из ОРДЛО уволили, не заплатив за работу
09:25
«ЛНР» заявила о 21 умершем от ковида за сутки
все новости
11:03
Рада назначила Резникова министром обороны
10:39
На Донетчине за сутки — почти 1400 заболевших и 68 умерших от COVID-19
10:27
Языковой омбудсмен выступил за переименование Северодонецка, Первоймайска и других городов
10:05
СМИ: Новым замом Ермака станет бывший топ-менеджер Ахметова
09:21
Экс-боевик «ДНР» Лусварги приговорен к 8 годам тюрьмы в Бразилии
08:58
«ЛНР» заявила еще о 154 заболевших COVID-19, 23 пациента умерли
08:45
Сутки на Донбассе: Обстрелы и ранение украинского военного
08:14
В Украине зафиксирован новый антирекорд по числу случаев коронавируса за сутки
22:34
Медики скорой помощи в Донецкой области за день получают около 400 «ковидных» звонков
21:35
«Шахтер» снова проиграл «Реалу» в Лиге чемпионов
21:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 ноября
21:03
Выехать непросто: Что происходит на КПВВ «Станица Луганская»
21:00
Для донецких школьников продлили дистанционное обучение
20:26
Справка ВПЛ не требуется: В Украине внесли изменения в порядок оформления паспорта
20:10
У России появились новые ракеты
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» снова проиграл «Реалу» в Лиге чемпионов
03 ноября, 21:35
Жители Мариуполя внедряют раздельный сбор и переработку мусора
02 ноября, 21:00
Мариуполь — город заводов или витрина нового Донбасса? ►
01 ноября, 15:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция