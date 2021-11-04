В Украине зафиксирован новый антирекорд по числу случаев коронавируса за сутки

За среду, 3 ноября, в Украине выявили 27 377 новых случая заражения коронавирусом, что на 3 984 случая больше, чем днем ранее. Этот показатель стал антирекордом за все время исследований.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 12 464 пациента, а 699 человек умерли.



Вчера госпитализировали 5 472 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 006 463 человек. Из них выздоровели 2 479 138 пациентов, а умерли 70 146 человек.



Кроме того, вчера 299 272 человека вакцинировались от COVID-19.



С начала прививочной кампании вакцинировались 10 895 720 человек. Из них получили одну дозу — 10 895 718 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 7 682 891 человек. Всего проведено 18 578 609 прививок.