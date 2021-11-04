Лерос с трибуны Рады показал Зеленскому средний палец ►

Народный депутат от «Слуги народа» Гео Лерос во время выступления в Верховной Раде в четверг, 4 ноября, показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому.



«Здравствуйте, господин президент. Вижу, Ваш Ермак тоже здесь. Я хочу вам сказать, что я не боюсь говорить правду. Вы можете сколько угодно травить на меня свои правоохранительные органы, "заботиться" о делах, но я не боюсь говорить правду... Вы — главный предатель в стране», — сказал перед этим Лерос с трибуны Рады.



После этих слов спикер парламента Руслан Стефанчук («Слуга народа») сказал выключить Леросу микрофон. Покидая трибуну, Лерос показал президенту средний палец.





Фракция «Слуга Народа» обратилась в регламентный комитет Рады с требованием дать оценку и вынести решение о поведении Лероса.