Лукашенко пожаловался, что Путин так и не взял его в оккупированный Крым

Александр Лукашенко посетовал, что президент РФ Владимир Путин, который сегодня, 4 ноября, находится в Севастополе, не пригласил его в оккупированный Крым. На заседании Высшего государственного совета Союзного государства Лукашенко напомнил, что Украина закрыла авиасообщение с Беларусью, а ему давно хочется побывать на полуострове и в целом встретится с Путиным, чтобы обсудить некоторые вопросы союзного строительства.



«Я просто хочу в заключение членам Высшего госсовета пожаловаться. Украина закрыла для Беларуси небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, и другие есть проблемы. И вот Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано. А сделано немало. По дороге провезет в Крым. Но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил», – сказал Лукашенко.



Лукашенко добавил, что «в этой шутке есть только доля шутки».



Владимир Путин отправился в Севастополь по случаю отмечаемого в России Дня народного единства.



Напомним, Крым сейчас незаконно находится под вооруженным контролем РФ.



Европейский Союз отказывается признать Александра Лукашенко президентом Республики Беларусь. Украина так же официально признала прошедшие 9 августа выборы президента Белоруссии нелегитимными.