Преодоление вызовов дезинформации требует устойчивого развития независимых медиа — глава Представительства ЕС в Украине

Для Украины актуальна проблема влияния дезинформации в обществе, и преодолеть это поможет развитие независимых и объективных медиа. Об этом заявил посол ЕС, глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в ходе седьмого Донбасс Медиа Форума в Киеве.



Он привел данные недавнего исследования Индекса медиаграмотности, представленного «Детектор медиа», согласно которому 57% украинцев считают дезинформацию актуальной для себя проблемой, но около 42% украинцев никогда не проверяют информацию на достоверность. И только 8% украинцев считаются такими, что имеют выокий уровень медиаграмотности.



«Это приводит к росту дезинформационных нарративов, включая опасные антивакцинальные кампании и российскую пропаганду. Поэтому ЕС продолжает выражать солидарность с украинскими фактчекинговыми организациями и медиа», — отметил посол ЕС.



Он подчеркнул, что преодоление этих вызовов требует устойчивого развития независимых и объективных медиа, особенно — национального общественного вещателя.



«В сентябре этого года при поддержке ЕС "Суспільне" представило новый кроссплатформовый мультимедийный ньюсрум. Современная производственная система и оборудование помогут зрителям получать качественные новости на сайтах, в соцсетях, на телевидении и радио. ЕС продолжит и усилит поддержку "Суспільного" как одного из столпов независимой журналистики в Украине, но его развитие не будет комплексным под постоянным давлением разных внутренних акторов и при ограничении его финансирования», — сказал Маасикас.



Он подчеркнул, что создание высокопрофессионального и плюралистичного медиапространства в Украине является «одним из основных инструментов, который содействует приближению Украины к ЕС в самом глубоком смысле этого слова».

Темой Донбасс Медиа Форума-2021 стала адаптация к вызовам современности. Спикеры на разных дискуссионных площадках в течение 5 и 6 ноября будут обсуждать ряд проблем украинской и мировой журналистики, а также искать эффективные решения этих проблем и вызовов.



Расписание дискуссий, а также полный список спикеров и спикерок: https://donbasmediaforum.net.



Трансляции всех дискуссий можно посмотреть на Facebook-странице Донецкого института информации.