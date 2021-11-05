«Донбасс Медиа Форум» стартовал в Киеве

В Киеве стартовал седьмой Донбасс Медиа Форум-2021. Мероприятие организовано в двух форматах: ток-шоу для ограниченного количества людей в студии в Киеве и онлайн-трансляция.



«Форум в этом году позволит его участникам и участницам изменить представление о новой этике медиа и обновить свои профессиональные навыки», – сказал основатель ДМФ Алексей Мацука во время открытия.

Темой форума в этом году стала адаптация к вызовам современности. Спикеры на разных дискуссионных площадках в течение 5 и 6 ноября будут обсуждать ряд проблем украинской и мировой журналистики, а также искать эффективные решения этих проблем и вызовов.



Расписание дискуссий, а также полный список спикеров и спикерок: https://donbasmediaforum.net.



Трансляции всех дискуссий можно посмотреть на Facebook-странице Донецкого института информации.