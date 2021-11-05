Переселенцы смогут продлевать соцвыплаты онлайн

Переселенцы вскоре смогут подавать заявку на продолжение получения денежной помощи или ее прекращение онлайн – на портале «Дія». Об этом сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Для этого достаточно зайти на портал, заполнить заявку, подписать ее электронной подписью и отправить.
Услуга продления помощи будет доступна тем, у кого не изменились условия для ее назначения. Что может влиять на назначение денежной помощи:
Как отметил заместитель министра реинтеграции Снавер Сейтхалилев, пока процедура продления заявки на получение денежной помощи требует траты времени и сил от переселенцев: каждые полгода нужно посещать уполномоченные органы и собирать большое количество документов.