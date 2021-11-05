Переселенцы смогут продлевать соцвыплаты онлайн

Переселенцы вскоре смогут подавать заявку на продолжение получения денежной помощи или ее прекращение онлайн – на портале «Дія». Об этом сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Для этого достаточно зайти на портал, заполнить заявку, подписать ее электронной подписью и отправить.



Услуга продления помощи будет доступна тем, у кого не изменились условия для ее назначения. Что может влиять на назначение денежной помощи:

изменения в составе семьи

изменение данных, подтверждающих личность

изменение фактического места жительства

увольнение и статус безработного трудоспособного члена семьи, включая заявителя

если человек или члены его семьи стали владельцами жилья в других регионах, не относящихся к временно оккупированным территориям или линиям соприкосновения

если человек или члены его семьи владеют деньгами, сумма которых превышает 25-кратный размер прожиточного минимума

если человек или члены его семьи взяты на полное государственное содержание

Как отметил заместитель министра реинтеграции Снавер Сейтхалилев, пока процедура продления заявки на получение денежной помощи требует траты времени и сил от переселенцев: каждые полгода нужно посещать уполномоченные органы и собирать большое количество документов.