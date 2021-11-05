Зеленский подписал закон о деолигархизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». Как сообщает пресс-служба главы государства, он подписал его неотложно.



Закон, получивший № 1780-ІХ направлен для официального опубликования.



Как отмечает пресс-служба, документ был разработан для выполнения ключевой задачи государственной политики, а именно: обеспечения реальной трансформации государства в интересах всего общества и реализации стратегического курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.



Закон обеспечивает правовые рамки для отделения большого бизнеса от политической борьбы и для ограничения деструктивного влияния привилегированных интересов в экономической жизни Украины.



Документ устанавливает четкие критерии определения олигархов и требования к прозрачности контактов политических деятелей и должностных лиц с олигархами или их представителями.



Так, согласно закону, олигархом будет считаться физическое лицо, которое одновременно соответствует трем из четырех признаков:

участвует в политической жизни;

оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным собственником предприятия, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке;

подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Обязанность подачи декларации о контактах с олигархами или их представителями будет распространяться на всех должностных лиц, от решений которых зависит судьба общества или государственные решения.



В то же время, закон дает крупному бизнесу достаточно времени для адаптации и отказа от практик старой олигархической системы. После публикации документа начинается отсчет 6-месячного срока для полноценного введения его норм в действие.



«Большой бизнес есть в любом демократическом государстве. Но каким бы большим ни был бизнесмен, он должен работать по закону и наравне с другими экономическими субъектами. Если кто-то привык покупать политиков, чтобы они позволяли обойти закон, то придется прощаться с такой привычкой даже самым богатым», – подчеркнул президент.



Как отмечается в тексте закона, обнародованном на сайте парламента, он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через шесть месяцев со дня его вступления в силу.



При этом, закон теряет силу через 10 лет со дня его введения в действие.



Верховная Рада приняла за основу законопроект о деолигархизации на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами. 2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрия Разумкова с официальным письмом, в котором отметила несоответствия Конституции Украины законопроекта о деолигархизации и предложила направить его в Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия).



Это обращение поддержали четыре оппозиционные фракции парламента. 10 сентября спикер Дмитрий Разумков направил проект закона на рассмотрение Венецианской комиссии.



23 сентября парламент принял законопроект во втором чтении и в целом. Позже комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обратился к спикеру с просьбой поставить законопроект на переголосование в связи с возникшей юридической коллизией. Как объяснил глава фракции «Голос» Ярослав Железняк, народные депутаты учли одновременно три правки (396, 398, 406), которые противоречат одна другой.



На заседании 3 ноября большинство народных депутатов поддержало устранение несогласованностей в ст.ст. 5, 7 и 9 закона. 5 ноября спикер подписал закон и направил президенту.



Ожидается, что подписанный президентом Зеленским закон о деолигархизации будет повторно отправлен в Венецианскую комиссию.