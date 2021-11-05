Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский подписал закон о деолигархизации

05 ноября 2021, 16:10

Зеленский подписал закон о деолигархизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». Как сообщает пресс-служба главы государства, он подписал его неотложно.

Закон, получивший № 1780-ІХ направлен для официального опубликования.

Как отмечает пресс-служба, документ был разработан для выполнения ключевой задачи государственной политики, а именно: обеспечения реальной трансформации государства в интересах всего общества и реализации стратегического курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Закон обеспечивает правовые рамки для отделения большого бизнеса от политической борьбы и для ограничения деструктивного влияния привилегированных интересов в экономической жизни Украины.

Документ устанавливает четкие критерии определения олигархов и требования к прозрачности контактов политических деятелей и должностных лиц с олигархами или их представителями.

Так, согласно закону, олигархом будет считаться физическое лицо, которое одновременно соответствует трем из четырех признаков:

  • участвует в политической жизни;
  • оказывает значительное влияние на средства массовой информации;
  • является конечным бенефициарным собственником предприятия, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке;
  • подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Обязанность подачи декларации о контактах с олигархами или их представителями будет распространяться на всех должностных лиц, от решений которых зависит судьба общества или государственные решения.

В то же время, закон дает крупному бизнесу достаточно времени для адаптации и отказа от практик старой олигархической системы. После публикации документа начинается отсчет 6-месячного срока для полноценного введения его норм в действие.

«Большой бизнес есть в любом демократическом государстве. Но каким бы большим ни был бизнесмен, он должен работать по закону и наравне с другими экономическими субъектами. Если кто-то привык покупать политиков, чтобы они позволяли обойти закон, то придется прощаться с такой привычкой даже самым богатым», – подчеркнул президент.

Как отмечается в тексте закона, обнародованном на сайте парламента, он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через шесть месяцев со дня его вступления в силу.

При этом, закон теряет силу через 10 лет со дня его введения в действие.

Верховная Рада приняла за основу законопроект о деолигархизации на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами. 2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрия Разумкова с официальным письмом, в котором отметила несоответствия Конституции Украины законопроекта о деолигархизации и предложила направить его в Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия).

Это обращение поддержали четыре оппозиционные фракции парламента. 10 сентября спикер Дмитрий Разумков направил проект закона на рассмотрение Венецианской комиссии.

23 сентября парламент принял законопроект во втором чтении и в целом. Позже комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обратился к спикеру с просьбой поставить законопроект на переголосование в связи с возникшей юридической коллизией. Как объяснил глава фракции «Голос» Ярослав Железняк, народные депутаты учли одновременно три правки (396, 398, 406), которые противоречат одна другой.

На заседании 3 ноября большинство народных депутатов поддержало устранение несогласованностей в ст.ст. 5, 7 и 9 закона. 5 ноября спикер подписал закон и направил президенту.

Ожидается, что подписанный президентом Зеленским закон о деолигархизации будет повторно отправлен в Венецианскую комиссию.

Еще по теме

Прочее
закон о деолихаргизации

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:59
«ДНР»: На лечении находятся почти 17 тысяч пациентов с ковидом
09:34
«ЛНР» сообщила о 103 заболевших и 12 умерших от коронавируса за сутки
21:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 ноября
17:54
У «ДНР» нет денег на содержание «Донбасс Арены», но есть «задумки»
11:44
«ДНР» заявила о 875 новых случаях COVID-19, умерли 97 человек
08:58
«ЛНР» заявила еще о 154 заболевших COVID-19, 23 пациента умерли
21:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 ноября
21:00
Для донецких школьников продлили дистанционное обучение
16:10
Медицина и не только. В «ДНР» назвали отрасли с наибольшей нехваткой кадров
10:27
«ДНР» заявила о 1172 заболевших и 98 смертях от ковида за сутки
09:19
«ЛНР»: 266 заболевших и 47 умерших от COVID-19 за сутки
21:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 ноября
14:06
«Л-ДНР» заявили о намерении передать Украине останки погибших на Донбассе
12:20
«ДНР» заявила о 1837 новых случаях ковида, умер еще 101 человек
12:09
В Донецке нашли взрывчатку на трубопроводе теплотрассы
все новости
18:03
Боевики ранили военного на Донбассе
17:09
Глава Минкульта рассказал, когда в Раде начнут рассматривать закон о медиа
17:06
Драганчук: Критерии выплаты помощи переселенцам должны быть пересмотрены
16:35
«Не думаю, что будут отключения»: Глава Луганской ОГА — о ситуации в энергетике области
16:10
Зеленский подписал закон о деолигархизации
15:58
ОПОРА: Российские выборы на Донбассе для Украины еще более опасный прецедент, чем Крым
15:30
МИД: Европа не отменяла безвиз для Украины из-за коронавируса
15:29
Район КПВВ «Станица Луганская» попал под обстрел
14:58
Отстраненным от работы из-за отказа вакцинироваться от COVID-19 не будут выплачивать больничные
14:35
В Донецкой области за сутки от ковида умерли 62 человека
14:29
Военно-гражданские администрации не могут заменить конституционное право людей выбирать власть — ОПОРА
13:52
Более 600 семей переселенцев планируют обеспечить жильем в 2021 году в рамках госпрограмм
13:43
В Луганской области за сутки – более полутысячи новых случаев ковида
13:37
Кириленко объяснил, как принималось решение о невозможности провести выборы в прифронтовых громадах
13:05
От 9 до 11 лет тюрьмы: В Черкассах осудили троих боевиков «Л-ДНР»
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» снова проиграл «Реалу» в Лиге чемпионов
03 ноября, 21:35
Жители Мариуполя внедряют раздельный сбор и переработку мусора
02 ноября, 21:00
Мариуполь — город заводов или витрина нового Донбасса? ►
01 ноября, 15:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция