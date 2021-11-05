На Луганщине заочно будут судить «прокурора ЛНР»

В Луганской области в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего «прокурора генеральной прокуратуры ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



По данным следствия, с 2015-го по 2017 годы обвиняемый занимал должности «следователя» и «прокурора» в группировке «ЛНР», а также координировал деятельность региональных органов «прокуратуры ЛНР» на направлении борьбы с организованной преступностью и коррупцией.



Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2). 110, ч. 2 ст.260 УК Украины).



За совершение этих преступлений предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. Мужчина объявлен в розыск.