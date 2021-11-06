Донецку и Луганску передали 111 тонн гуманитарной помощи

На неподконтрольную территорию Донецкой и Луганской областей проследовал гуманитарный груз общим весом 111 тонн. Об этом сообщает Госпогранслужба в недельной сводке работы контрольных пунктов въезда-выезда.



5 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев доставили жителям оккупированной территории продуктовые наборы и товары медицинского назначения.



Грузовики проследовали в ОРДЛО через КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области.